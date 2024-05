La Universal ha diffuso in rete uno spot per annunciare che è disponibile The Fall Guy in Digital HD anche in versione estesa.

L’extended version conterrà 20 minuti di scene inedite che non hanno visto la luce in sala. Potete vedere lo spot nella parte superiore della pagina.

The Fall Guy di David Leitch è arrivato il primo maggio. Nel cast troviamo Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

FONTE: Universal

