The Good Nurse: guarda il trailer del thriller con Chastain ed Eddie Redmayne

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer sottotitolato in italiano di The Good Nurse, true-crime thriller diretto dal regista danese Tobias Lindholm (Un altro giro) con protagonisti Jessica Chastain ed Eddie Redmayne.

Il progetto si basa sul libro di Charles Graeber. Krysty Wilson-Cairns ha scritto la sceneggiatura. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 26 ottobre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La descrizione ufficiale del lungometraggio:

In questo thriller avvincente basato su una storia vera, un’infermiera (il premio Oscar® Jessica Chastain) preoccupata che un collega (il premio Oscar® Winner Eddie Redmayne) sia colpevole della misteriosa morte di vari pazienti rischia la vita per portare alla luce la verità.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix Italia