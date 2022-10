Presentato alla Festa del Cinema di Roma, The Hotel è un film di Xiaoshuai Wang con Ning Yuanyuan, Ye Fu, Qu Ying, Huang Xiaolei, Dai Jun, Worrapon Srisai.

I primi giorni del lockdown nel 2020 sembrano trascinarsi a oltranza per un gruppo di turisti intrappolati in un albergo in Thailandia. Rigorosamente confinati, e mentre si avvicina il giorno di un evento inaspettato, intrecci emotivi, tensioni, e segreti a lungo nascosti vengono a galla.

Girato in 14 giorni, con poche risorse finanziarie e molta creatività, l’ultimo film di Wang Xiaoshuai, regista di spicco della cosiddetta “sesta generazione” di cineasti cinesi, è interamente ambientato in un hotel in Tailandia, dove Wang si trovava per caso in vacanza a trascorrere le festività del Capodanno Lunare, a fine gennaio 2020. Impossibilitato a muoversi e non potendo rientrare in Cina a causa del lockdown e dell’interruzione dei voli di collegamento con la ...