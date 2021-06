Qualche mese fa, Netflix ha acquistato per 18 milioni di dollari i diritti di sfruttamento del thriller d’azione conintitolato. Il film arriverà anche in Italia sulla piattaforma streaming, e oggi in occasione della Geeked Week è stata mostrata una lunga e adrenalinica clip che potete vedere qui sopra!

In The Ice Road, dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nelle regioni a nord del Canada, un uomo (Neeson) conduce una missione di soccorso su un oceano di ghiaccio per salvare le vite dei minatori in trappola a dispetto di una minaccia che nessuno si aspettava.

La pellicola è scritta e diretta dallo sceneggiatore di Die Hard – Duri a morire e Armageddon Jonathan Hensleigh.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando una remota miniera di diamanti crolla nell’estremo nord del Canada un autista di camion esperto in strade ghiacciate (Liam Neeson) deve condurre una missione di soccorso impossibile per salvare i minatori intrappolati. Tra lo scioglimento del ghiaccio e una spaventosa tempesta, la squadra scopre di dover affrontare una minaccia insospettabile.

