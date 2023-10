The Marvels

Dopo la prima clip di qualche giorno fa, i Marvel Studios hanno diffuso la seconda clip di The Marvels, il cinecomic di Nia DaCosta in uscita il 10 novembre nei cinema americani e l’8 in Italia.

La nuova anteprima ci mostra una scena d’azione a casa di Kamala Khan (Iman Vellani) in cui vediamo Ms. Marvel e Captain Marvel che si scambiano continuamente di posto.

A seguire, inoltre, trovate un nuovo spot televisivo ricco di scene da altri film Marvel tra cui Avengers: Endgame, in cui si sente anche l’iconico tema musicale:

Nel cast di The Marvels figurano Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Diretto da Nia DaCosta, il film uscirà al cinema l’8 novembre 2023.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

