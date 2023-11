The Marvels

Sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo The Marvels, il nuovo film dei Marvel Studios che vede, dietro alla macchina da presa Nia DaCosta.

Per ricordare al pubblico l’uscita del blockbuster, i Marvel Studios hanno diffuso online un trailer finale che spinge davvero molto sull’effetto nostalgia, a prescindere dagli eventuali slanci offerti verso Avengers: Secret Wars. Il filmato si apre infatti con dei flashback dedicati a Robert Downey Jr e al suo Iron Man e a Chris Evans e al suo Captain America.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023 negli USA, l’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

