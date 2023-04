I Marvel Studios hanno diffuso oggi il primo trailer di The Marvels, sequel di Captain Marvel, con Nia DaCosta in cabina di regia.

Si tratterà del terzo cinecomic Marvel del 2023 dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita maggio.

Potete ammirare il trailer qui in alto in italiano, a seguire in originale:

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

