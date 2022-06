La Universal ha diffuso in rete il primo teaser trailer di I Mostri, film scritto e diretto da Rob Zombie tratto da The Munsters, la celeberrima sit-com della CBS andata in onda dal 1964 al 1966.

E in concomitanza con la diffusione del video, Zombie ha parlato con Entertainment Weekly della “decisione” di rendere il film iper colorato e non in bianco e nero come la serie originale:

Sapevo che se fossi andato con l’intenzione di chiedere “Questo film sarà in bianco e nero oppure scordatevelo”, non saremo qui a parlare dei Munster in questo momento, perché non lo avrebbero mai realizzato. Te lo garantisco cazzo. Ma quello che ho fatto è stato rendere i colori in qualche modo iper reali. Ho notato che quando gli attori erano truccati e passeggiavano sul set, stavano pranzando o facendo altro sembravano dei personaggi dei cartoni animati che prendevano vita.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

L’ultimo film diretto da Rob Zombie è 3 From Hell, sequel di La Casa del Diavolo.

Del cast fanno parte Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) e Austin Stoker (Assault on Precinct 13).

Cosa ne pensate e quanto siete curiosi di vedere un film dedicato alla popolare serie televisiva americana d’antan? E cosa pensate di questo teaser trailer? Ditecelo nei commenti qua sotto!

