The Munsters, Rob Zombie risponde su Netflix e sul budget: “Sommando i miei ultimi film non si arriva a 30 milioni”

Qualche giorno fa Rob Zombie ha rivelato che il suo nuovo film, adattamento cinematografico della serie The Munsters (noto come I Mostri in Italia), arriverà direttamente su Netflix. La notizia del debutto in streaming circolava, in realtà, da qualche mese anche se si pensava che la pellicola sarebbe uscita su Peacock, la piattaforma di proprietà della Universal (e in Italia inclusa in Sky/NOW). La conferma della vendita a Netflix alimenta però le perplessità dei fan, già spiazzati dal look del primo trailer del film.

A queste perplessità ora risponde lo stesso regista con un post su Facebook:

Come diavolo è possibile che siate tutti convinti che The Munsters sia costato 40 milioni di dollari? Diamine, vorrei aver avuto quel tipo di budget. Per farvi un’idea, pensate che sommando i budget di Halloween 2, The Lords of Salem, 31, 3 From Hell e The Munsters non arriveremmo nemmeno a 30 milioni.

Inoltre non abbiamo mai previsto che il film uscisse al cinema, o su Peacock o su Paramount+. È stato concepito fin dall’inizio per Netflix, il che va benissimo visto che è la più grande piattaforma streaming al mondo. Questa decisione è stata presa ben prima che io fossi coinvolto nel progetto. Non ho avuto alcun controllo sulla cosa, o voce in capitolo. È un accordo della Universal. Ma internet ama inventare rumour che poi qualcuno trasforma in fatti in modo che i fan possano indignarsi. Nulla di tutto ciò importa veramente, ma volevo dirvi la verità.