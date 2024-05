Francesco Alò ci parla di The Seed of the Sacred Fig, il film di Mohammad Rasoulof con Soheila Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami, in concorso al Festival di Cannes.

The Seed of the Sacred Fig, la trama

Iman è stato promosso giudice istruttore presso il tribunale rivoluzionario di Teheran quando un movimento di protesta popolare inizia a scuotere il Paese. Le figlie sostengono il movimento, mentre la moglie cerca di accontentare entrambe le parti.

