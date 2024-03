A quindi anni di distanza dall’uscita del primo film di The Strangers è in arrivo una trilogia remake divisa in tre capitoli. Il primo film uscirà il 17 maggio 2024 negli Stati Uniti e vedrà come protagonista l’attrice di Riverdale Madelaine Petsch, che è protagonista del primo trailer diffuso dalla Lionsgate.

Petsch interpreta Maya, una ragazza che durante un soggiorno in un Airbnb diventa la vittima di tre sconosciuti mascherati.

Nel cast, accanto a lei, troviamo anche Froy Gutierrez, Rachel Shenton, Gabriel Basso e Rebecka Johnston.

Potete ammirare il trailer qui in alto e il poster qui di seguito:

