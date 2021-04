Sebbene sia il primo d’aprile, l’unico scherzo qui è il fatto che questi supervillain abbiano accettato di lavorare per Amanda Waller. Nuovo trailer per The Suicide Squad, uscito ieri sera esclusivamente al cinema! Ci vediamo al cinema il 6 agosto! Ho insistito perché non uscissero due trailer identici. Mi fa arrabbiare quando lo fanno. Se volete che i fan vedano due trailer, diamogli un motivo per farlo, concentrandoci su aspetti diversi del nostro film. […] L’intero film è stato girato in IMAX con cineprese IMAX, quindi il cinema migliore dove vederlo è quello. […] Inoltre, per chi si chiedeva cosa ci fosse sul retro della giacca di Harley, ora lo sapere. #LiveFastDieClown

a presentare il “ green band trailer ” di. Spesso questi trailer sono sostanzialmente identici ai trailer VM, senza le scene violente. In questo caso, invece, Gunn ha spiegato su Twitter di aver insistito perché contenesse molte scene inedite – si tratta del trailer che, negli Stati Uniti, viene presentato in sala assieme a Godzilla vs. Kong:

Gunn ha confermato poi su Twitter di aver avuto voce in capitolo sulla realizzazione dei due trailer dalla prima all’ultima inquadratura.

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

