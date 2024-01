Con la scadenza dei diritti di Topolino, o meglio la versione iconica del topo di Steamboat Willie, la Night Signal Entertainment ha distribuito in rete un cortometraggio horror ispirato proprio alla figura di del personaggio appena citato. Ecco quindi The Vanishing of S.S. Willie!

Il corto in questione è stato scritto e diretto da Nick Lives e segue la storia fittizia della scomparsa misteriosa di una nave a vapore, la .SS. Willie.

Potete vedere il corto nella parte superiore della pagina.

