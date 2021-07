In occasione della WitcherCon, Netflix non solo ha diffuso il trailer della seconda stagione di The Witcher , ma anche il teaser trailer di, il film anime prequel incentrato su, mentore di Geralt di Rivia. Vesemir è un giovane witcher spadaccino che è fuggito da una vita di miseria per uccidere mostri su commissione.

Kim Bodnia (Killing Eve) doppia Vesemir (e sarà anche nella seconda stagione della serie live action), che si ritrova coinvolto in una terrificante avventura che lo costringe ad affrontare i demoni del suo passato quando uno strano nuovo mostro inizia a terrorizzare un regno in piena crisi politica. Spiega la sinossi:

Prima di Geralt, ci fu Vesemir – un arrogante giovane witcher che adora uccidere mostri a pagamento. Quando un pericoloso nuovo potere inizia ad affacciarsi sul Continente, Vesemir impara che alcuni lavori da witcher valgono più di qualche moneta…

The Witcher: Nightmare of the Wolf debutterà su Netflix il 23 agosto. Potete vedere il trailer qui sopra!