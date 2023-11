In occasione della Geeked Week, Netflix ha lanciato oggi il teaser trailer di The Witcher: Sirens of the Deep, film d’animazione che arriverà sulla piattaforma alla fine del 2024.

Contestualmente, attraverso un annuncio è stato confermato che Doug Cockle, doppiatore di Geralt di Rivia nella saga videoludica, darà voce a Geralt nel film.

LA TRAMA

Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio costiero e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e creature marine. Dovrà contare sugli amici, vecchi e nuovi, per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale.

