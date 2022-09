Thunderbolts: David Harbour preannuncia un nuovo costume per Red Guardian

Come abbiamo visto, durante la presentazione dei Marvel Studios alla D2, è stato svelato il cast del film dedicato ai Thunderbolts, la “versione distorta” degli Avengers creata nel 1997 da Kurt Busiek nel 1997 sulle pagine della serie regolare di Hulk.

Nel film ritroveremo David Harbour nei panni di Guardiano Rosso dopo Black Widow, e come ci si può aspettare il personaggio sfoggerà un nuovo costume. A confermarlo è stato lo stesso attore durante un’intervista:

Mi hanno detto che avrò un nuovo costume, e non voglio dire parolacce, ma sono davvero elettrizzato per questa cosa. Captain America in ogni film sfoggia un costume diverso e io voglio un armadio pieno di costumi. Ho appena cominciato.