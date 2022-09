Tom Hanks parla di cosa ha pensato dopo aver visto alcuni dei film dei Marvel Studios

Durante un’intervista con Josh Horowitz per la promozione di Pinocchio, Tom Hanks ha parlato dei film Marvel.

Sulla possibilità di esser stato contattato per un ruolo, l’attore ha prima di tutto smentito: “No! Non che io sappia, non so, non so“.

Ha poi parlato del suo rapporto con i cinecomic Marvel:

Guarda, non li ho visti tutti, devo ammetterlo. Ma dopo aver visto quelli che ho visto non c’è stato una sola volta che non abbia pensato: “Cavolo, lì dentro di sono un paio di interpretazioni grandiose. Quella gente ci ha dato dentro!“.

Ha poi aggiunto:

Non so come facciano, davvero non lo so. Soltanto dopo mi chiedo: “Hanno esaminato a dovere il tema che volevo che esplorassero?”, ma te lo dico, Josh, sono belli. Sono tutti proprio belli.

Cosa ne pensate delle parole di Tom Hanks sui cinecomic Marvel?