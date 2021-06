Netflix ha diffuso il trailer di, il film che concluderà gli eventi della trilogia “I racconti di Arcadia”, serie animata andata disponibile sulla piattaforma streaming e creata da Guillermo del Toro con DreamWorks Animation.

Scritto da Marc Guggenheim, Dan e Kevin Hageman, e diretto da Johane Matte, Francisco Ruiz-Velasco e Andrew L. Schmidt, il film arriverà su Netflix il 21 luglio. Ecco la sinossi:

All’apparenza Arcadia sembra una cittadina come tante altre, ma in realtà si trova al centro di forze mistiche e magiche che ne fanno un campo di battaglie tra troll, alieni, maghi e altre creature ultraterrene. Ora gli eroi delle leggendarie serie Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono unire le forze nell’avventura più epica di sempre, durante la quale si batteranno contro l’Ordine Arcano per il controllo della magia che li accomuna. Trollhunters: L’ascesa dei Titani è su Netflix dal 21 luglio.

La prima serie, Trollhunters, è così descritta da Netflix:

Dall’immaginazione senza freni del poliedrico regista Guillermo del Toro arriva il racconto di due mondi in rotta di collisione, nell’epica saga Trollhunters targata DreamWorks. Quando una mattina trova per caso un amuleto mistico, l’adolescente Jim Lake Jr. scopre una straordinaria civiltà segreta di potenti troll che vivono sotto la cittadina di Arcadia. Testardo e avventuroso, ma del tutto impreparato per le responsabilità che gli sono imposte, Jim è costretto ad accettare il ruolo di cacciatore di troll e a giurare di proteggere i troll buoni dai loro nemici temibili e vendicativi. È il primo essere umano a ricevere tale onore e si ritrova a passare d’improvviso dal caos quotidiano della vita del liceo a una guerra secolare che ormai minaccia sia il mondo dei troll che quello degli umani. Così il coraggioso quindicenne, accompagnato dai suoi migliori amici e da un pugno di troll alleati, deve buttarsi a capofitto in un mondo fantastico di creature sorprendenti, città leggendarie e nemici crudeli capaci di tutto pur di distruggerlo. Destinato ad avere un ruolo fondamentale in un’antica battaglia tra il bene e il male, con una posta in gioco che non potrebbe essere più alta, Jim è determinato a salvare il mondo… subito dopo la lezione di ginnastica. Trollhunters di DreamWorks è un racconto eroico che si snoda con una narrazione ambiziosa e complessa e con immagini stupefacenti mai viste prima, dando vita a una serie evento che delizierà tutta la famiglia.

La seconda, 3 in mezzo a noi, è così descritta:

3 in mezzo a noi: I racconti di Arcadia parla delle vicende di un’adolescente, di un ragazzo latinoamericano e di un anziano, che in realtà sono degli alieni. Quando la guerra civile colpisce il loro pianeta d’origine, la Principessa Aja Tarron e il Principe Krel Tarron naufragano sulla Terra, il posto più primitivo e sperduto della galassia. Mentre cercano un passaggio sicuro per il loro mondo, i tre nascondono le proprie fattezze e prendono forma umana. Durante le loro perlustrazioni, però, sviluppano un vero amore per la Terra e i loro abitanti. Alla base di questa serie c’è una domanda allo stesso tempo semplice e complessa: “Ma dov’è casa?”.

E infine la terza, I Maghi, è così descritta: