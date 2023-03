Trolls 3 si mostra finalmente con il trailer ufficiale, il titolo definitivo e un ricchissimo cast di doppiatori, a pochi mesi dall’uscita nei cinema americani prevista per il 17 novembre di quest’anno (appena prima del Ringraziamento).

Il terzo film della saga animata firmata DreamWorks Animation e Universal Pictures si intitolerà Trolls Band Together (Trolls 3 – Tutti insieme in Italia), e vedrà tornare nel cast Justin Timberlake e Anna Kendrick. Ci saranno anche Eric André, Kid Cudi, Daveed Diggs, Troye Sivan, Camila Cabello, Amy Schumer, Andrew Rannells, RuPaul Charles, Zosia Mamet, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse e altri ancora.

Il primo film, ricordiamo, uscì nel 2016 e incassò 396 milioni di dollari, entrando nell’immaginario collettivo con la canzone nominata all’Oscar Can’t Stop the Feeling. Nel 2020 il sequel Trolls World Tour arrivò in digitale in piena pandemia.

Alla regia troveremo nuovamente Walt Dohrn, con la co-regia di Tim Heitz, già a capo della scrittura della storia. Questa la sinossi ufficiale:

Dopo due film all’insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia (#broppy)! Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd (Troye Sivan, cantante elettropop nominato ai Golden Globe), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs, vincitore del Grammy; Hamilton) e Clay (Kid Cudi, vincitore del Grammy; Don’t Look Up). I BroZone si sono sciolti quando Branch era ancora un bambino, così come la sua famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli.

Ma quando Floyd, il fratello di Branch, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar – Velvet (Amy Schumer, vincitrice dell’Emmy; Trainwreck) e Veneer (Andrew Rannells, vincitore di un Grammy e candidato ai Tony; The Book of Mormon) – Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell’oscurità della cultura pop.

Con la caratteristica carica di gioia psichedelica di Trolls, composta da hit pop nuove e classiche, Trolls 3 – Tutti Insieme è interpretato da un folgorante cast di superstar musicali e comiche nei panni dei nuovi personaggi del franchise, tra cui la quattro volte candidata ai Grammy e vincitrice di un Latin Grammy Camila Cabello (Cenerentola) nel ruolo di Viva, Zosia Mamet (The Flight Attendant) nel ruolo di Crimp e l’icona drag RuPaul Charles, che ha vinto 12 Emmy, nel ruolo di Miss Maxine.