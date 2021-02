Tua per sempre

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

È da poco arrivato su Netflix, la commedia sentimentale con Lana Condor e Noah Centineo sequel di, nonché ultimo episodio della serie.

Per la promozione della pellicola il cast ha ovviamente partecipato a numerosi incontri stampa. Qui in alto trovate un video con una serie di domande ai protagonisti intitolato “Noah Centineo fa SEMPRE scherzi: parola del cast di Tua per sempre“.

Entertainment Weekly intanto ha chiesto un commento a Lana Condor sul finale del film, che si conclude con Lara Jean che decide di iscriversi al college mantenendo una relazione a distanza con Peter.

“Sono davvero felice di quel finale” ha commentato l’attrice spiegando di aver parlato a lungo con il regista dell’inquadratura finale:

Era molto importante per lui che l’inquadratura fosse stretta su Lara Jean in questo nuovo mondo perché voleva che il finale facesse capire che “adesso Lara è una donna e può fare ciò che vuole e raggiungere tutti i suoi obiettivi”.

Anche lei ha cercato di far valere le sue ragioni:

Ho fatto presente che: “Ascoltate, l’amore è meraviglioso, ma ho bisogno che questo film racconti di Lara Jean che diventa la donna che so che può diventare. Voglio che cresca e che occupi il suo posto in questo mondo“. Tutti sono stati d’accordo, perciò sono felice di come sia finita.

Tua per sempre, la sinossi del film dal 12 febbraio su Netflix: