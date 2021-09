Netflix ha svelato oggi il trailer ufficiale e l’elenco delle star che saranno presenti a “TUDUM: Un evento globale Netflix per i fan”.

Come riporta il comunicato:

Cosa aspettarsi:

Nel corso delle tre ore del nostro primissimo evento Tudum saranno coinvolti più di 145 star e saranno presentati oltre 70 titoli, tra cui alcune delle nostre serie ricorrenti più popolari come Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai, così come blockbuster quali Red Notice, Don’t Look Up, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard e molti altri (di seguito è disponibile l’elenco completo).