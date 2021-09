“Tyler Rake è vivo e vegeto”: così Chris Hemsworth ha annunciato, in occasione dell’evento per i fan di Netflix Tudum, l’arrivo di Extraction 2, il sequel del fortunato film d’azione. “Il primo film era audace? Aspettate di vedere il secondo! È grazie alla vostra passione che Tyler Rake è sopravvissuto, e nel nuovo film ci saranno alcune delle star d’azione più importanti al mondo.”

Il primo film terminava decisamente… male per Tyler Rake, ma visto il successo dell’action movie in molti si aspettavano questo annuncio. Nel video soprastante, potete vedere come il personaggio sia effettivamente… sopravvissuto. Le riprese della pellicola prodotta dai Fratelli Russo inizieranno presto in Australia.

Qui sopra potete vedere il teaser di annuncio del sequel!

Questa la prima sinossi del sequel:

Nel 2020 il mondo ha conosciuto un nuovo eroe: Tyler Rake (Chris Hemsworth), un impavido mercenario che opera nel mercato nero alle prese con la missione più pericolosa della sua carriera. Ma ciò che sembra perduto per sempre… può ancora essere recuperato. Questo franchise carico d’azione al cardiopalma è diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.

Nel cast del primo film, uscito il 24 aprile 2020, oltre a Chris Hemsworth e a David Harbour, troviamo Golshifteh Farahani, Derek Luke, Randeep Hooda, Chris Jai Alex, Pankaj Tripathi, Marc Donato, Rayna Campbell e Rudhraksh Jaiswal.

Cosa ne pensate? Ditecelo, come sempre, nei commenti!