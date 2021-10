LEGGI ANCHE – Clickbait: la controversa e criticata serie Netflix ha battuto persino Lucifer

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer italiano di, speciale animato targato Aardman Animations in arrivo in streaming su Netflix dal 24 novembre

Nel cast vocale in lingua originale troviamo nomi come Gillian Anderson, Richard E Grant, Bronte Carmichael e Adeel Akhtar. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

LEGGI ANCHE – Strappare lungo i bordi: la serie di Zerocalcare arriva a novembre su Netflix

Ecco la descrizione ufficiale del progetto:

Un pettirosso di nome Patty è uno speciale natalizio di Aardman Animations, i produttori di Galline in fuga, Wallace & Gromit e Shaun, vita da pecora.

Mentre è ancora nell’uovo, Patty rotola inavvertitamente in una discarica e viene adottata da un’affettuosa famiglia di topi. Quando cresce, le differenze diventano sempre più evidenti. Così Patty decide di organizzare la rapina delle rapine per dimostrare alla sua famiglia di essere una brava topina, ma finisce per scoprire la sua vera natura.

Nel cast vocale in lingua originale troviamo nomi come Gillian Anderson, Richard E Grant, Bronte Carmichael e Adeel Akhtar.

Cosa ne pensate di questo primo trailer di Un pettirosso chiamato Patty? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix Italia