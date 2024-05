Unfrosted: storia di uno snack americano, debutto alla regia di Jerry Seinfeld (GUARDA IL TRAILER), è dal 3 maggio disponibile su Netflix. Il film affronta lo scontro tra Kellogg’s e Post, acerrimi nemici nel settore dei cereali.

In un nuovo promo diffuso online (che potete vedere nella parte superiore della pagina), il comedian, noto per la celebre sitcom che porta il suo nome, ha preso di mira Friends.

Nel video, l’attore visita gli uffici della Kellogg’s in Michigan per “violazione del marchio”, avendo realizzato il film, si legge nel cartello iniziale, con “221 riferimenti a prodotti per la colazione senza il permesso” della società produttrice. “Vede, signor Seinfeld, lei ha preso qualcosa di nostro e ora noi prenderemo qualcosa di suo”, dice il presidente immaginario di Pop-Tarts Kelman P. Gasworth.

Tarty, la mascotte delle Pop-Tarts,, procede così a svelare una scatola in cui sono intrappolati alcuni noti personaggi della serie Seinfeld: Schmoopie (Alexandra Wentworth), Jackie Chiles (Phil Morris) e Il nazista della zuppa (Larry Thomas). “Ora sono i miei personaggi, signor Seinfeld”, spiega Gasworth. “Mi dica, come ci si sente quando la gente ruba le sue idee e poi ne fa quello che vuole?”. Il diretto interessato ribatte: “Intende dire come è successo con Friends?”.

Ricordiamo che anni fa, in un’intervista con The Hollywood Reporter, Seinfeld aveva dichiarato che gli autori di Friends “volevano rifare il nostro show ma con persone più attraenti“.

Nel cast di Unfrosted troviamo Melissa McCarthy (Bridesmaids), Jim Gaffigan (Jim Gaffigan: Comedy Monster), Amy Schumer (Amy Schumer: The Leather Special), Hugh Grant (Four Weddings and a Funeral), Max Greenfield (New Girl), Christian Slater (Heathers), Bill Burr (Old Dads), Daniel Levy (Good Grief), James Marsden (Enchanted), Jack McBrayer (30 Rock), Thomas Lennon (A Futile and Stupid Gesture), Bobby Moynihan (Saturday Night Live), Adrian Martinez (The Guilty), Sarah Cooper (Sarah Cooper: Everything’s Fine), Fred Armisen (Portlandia).

Cosa ne pensate della battuta su Friends di Jerry Seinfeld? Lasciate un commento!

Vi ricordiamo BadTaste è anche su TikTok.

FONTE: YT

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate