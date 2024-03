Netflix ha pubblicato il trailer di Unfrosted: storia di uno snack americano, in arrivo il prossimo maggio.

Come potete vedere nel trailer qui sopra, il film affronterà lo scontro tra Kellogg’s e Post, acerrimi nemici nel settore dei cereali, che fanno a gara per creare uno snack che cambierà per sempre la colazione.

Nel cast Melissa McCarthy (Bridesmaids), Jim Gaffigan (Jim Gaffigan: Comedy Monster), Amy Schumer (Amy Schumer: The Leather Special), Hugh Grant (Four Weddings and a Funeral), Max Greenfield (New Girl), Christian Slater (Heathers), Bill Burr (Old Dads), Daniel Levy (Good Grief), James Marsden (Enchanted), Jack McBrayer (30 Rock), Thomas Lennon (A Futile and Stupid Gesture), Bobby Moynihan (Saturday Night Live), Adrian Martinez (The Guilty), Sarah Cooper (Sarah Cooper: Everything’s Fine), Fred Armisen (Portlandia).

Unfrosted è il debutto alla regia di Jerry Seinfeld, e sarà disponibile su Netflix dal 3 maggio.

