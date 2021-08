Due giorni fa la Sony ha diffuso il nuovo full trailer di, il film con Tom Hardy e Woody Harrelson diretto da Andy Serkis.

Come ulteriore chicca per i fan, la Sony ha annunciato che su Apple TV è disponibile una featurette con uno sguardo dietro le quinte al film. Il video contiene un’intervista a Serkis in cui il regista spiega di sentirsi a suo agio all’idea di dirigere un film sul rapporto tra Eddie Brock e Venom:

Ho trascorso una vasta quantità di tempo della mia vita a interpretare un personaggio dalla doppia personalità.

Il video è ora disponibile online come potete ammirare qui in alto. Nello sguardo al dietro le quinte è presente anche un omaggio a Stan Lee di cui avevamo avuto un assaggio già nel primo trailer. In una sequenza ambientata nel negozio della signora Chen (Peggy Lu), infatti, Venom sistema un giornale ritraente Lee in persona.

Venom: La furia di Carnage dovrebbe arrivare al cinema il 24 settembre.

Nel cast ci saranno anche Michelle Williams e Naomie Harris, quest’ultima dovrebbe interpretare Shriek.

La sinossi:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michell, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Le riprese di Venom 2 si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).