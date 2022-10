Wendell & Wild: guarda il nuovo trailer italiano del film in stop-motion diretto da Henry Selick

Ancora un nuovo trailer italiano per Wendell & Wild, atteso film animato in stop-motion diretto da Henry Selick per Netflix.

L’opera narra le vicende della coppia del titolo, composta da due fratelli demoni, che cerca di fuggire dal mondo sotterraneo con l’aiuto di una tredicenne ribelle. A dare voce ai protagonisti, nella versione originale, ci sono Keegan-Michael Key (attore visto recentemente in Schmigadoon!) e Jordan Peele (regista di Get Out e dell’imminente Nope), coppia nella serie comica Key & Peele (insieme erano anche apparsi in un episodio della prima stagione di Fargo).

L’opera sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 28 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La descrizione ufficiale del lungometraggio:

Dal duo squisitamente diabolico formato da Henry Selick (regista di The Nightmare Before Christmas e Coraline e la porta magica) e Jordan Peele (Nope, Noi, Scappa: Get Out) arriva la storia di Kat (voce nell’originale di Lyric Ross). Per poter iniziare una nuova vita nella sua città natale, un’adolescente problematica tormentata dal proprio passato deve affrontare i suoi demoni personali, Wendell e Wild (con le voci nell’originale di Keegan-Michael Key e Jordan Peele). Wendell & Wild vede nel doppiaggio originale la partecipazione di Angela Bassett, James Hong e Ving Rhames.

FONTE: Netflix Italia