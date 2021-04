In occasione degli Oscar la 20th Century Studios Italia ha diffuso il trailer di, l’atteso film di Steven Spielberg in arrivo a Natale in tutto il mondo.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale:

West Side Story esplora amori e tensioni tra le gang rivali dei Jets e degli Sharks nelle strade della New York del 1957.

Nel cast troviamo, tra i membri dei Jets, Anybodys (Ezra Menas), Mouthpiece (Ben Cook), Action (Sean Harrison Jones); il loro leader Riff (Mike Faist); Baby John (Patrick Higgins); Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler). Il fratello di Maria e leader degli Sharks Bernardo (David Alvarez); e i membri degli Sharks Quique (Julius Anthony Rubio), Chago (Ricardo Zayas), Chino (Josh Andrés Rivera), Braulio (Sebastian Serra) e Pipo (Carlos Sánchez Falú).

Nel cast anche Ariana DeBose (Anita); Ana Isabelle (Rosalia); Corey Stoll (Tenente Schrank); Brian d’Arcy James (Agente Krupke); Curtiss Cook (Abe) e la vincitrice dell’Oscar Rita Moreno, che interpreta Valentina ed è anche tra i produttori esecutivi.

Scritto da Tony Kushner e diretto e prodotto da Steven Spielberg, West Side Story sarà più fedele (rispetto al film del 1961) al libretto del musical originale di Broadway del 1957, scritto da Arthur Laurents con musiche di Leonard Bernstein, parole di Stephen Sondheim e concept, direzione e coreografie di Jerome Robbins. Justin Pecks, vincitore del Tony, coreograferà i numeri musicali del film. A dirigere la colonna sonora vi sarà Gustavo Dudamel, mentre David Newman (Anastasia) arrangerà la colonna sonora.

Distribuito da Walt Disney Studios, il film uscirà a dicembre 2021.