In occasione del Super Bowl la Universal ha lanciato il primo trailer di Wicked – Parte Uno, la prima delle due parti in cui è stato suddiviso l’adattamento del musical di Broadway.

Lo spot di un minuto svela le primissime immagini dell’atteso kolossal in uscita a novembre.

Basato sul romanzo bestseller di Gregory Maguire, Wicked è adattato per lo schermo dall’autore dello spettacolo teatrale Winnie Holzman e dal compositore e autore di testi Stephen Schwartz.

Wicked: il poster

Wicked: la trama

Wicked narra la storia mai raccontata delle streghe di Oz, e come protagoniste Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna fraintesa a causa della sua insolita pelle verde, che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare, dorata dal privilegio e dall’ambizione, che deve ancora scoprire il suo vero cuore.

Le due si incontrano come studentesse all’Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz e stringono un’amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con Il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia arriva a un bivio e le loro vite prendono percorsi molto diversi. Il desiderio incrollabile di popolarità di Glinda la vede sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a se stessa e a coloro che la circondano avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure in Oz le vedranno infine compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Malvagia Strega dell’Ovest.

Nel cast anche Michelle Yeoh nei panni di Madame Morrible, direttrice della Shiz University; Jonathan Bailey in quelli d Fiyero, un principe briccone e spensierato; Ethan Slater in quelli di Boq, uno studente Munchkin altruista; Marissa Bode in quelli di Nessarose, la sorella preferita di Elphaba; e Jeff Goldblum in quelli del Mago di Oz. Ci sono poi Pfannee e ShenShen, due compatrioti di Glinda interpretati da Bowen Yang e Bronwyn James, e un nuovo personaggio creato per il film, Miss Coddle, interpretata da Keala Settle.

La regia di questa celebrazione immersiva in due parti è a cura di Jon M. Chu. Wicked: Parte Uno uscirà il 28 novembre 2024 in Italia, Wicked: Parte Due uscirà il 26 novembre 2025.

Il musical originale, ispirato al Mago di Oz, ha fatto il suo debutto a Broadway nel 2003 diventando subito un classico e arrivando a incassare 1 miliardo di dollari nel 2016. Nella produzione originale figuravano nel cast Idina Menzel e Kristin Chenoweth, che ovviamente avranno un cameo nei film.

