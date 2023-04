Dopo la presentazione ieri alla CinemaCon, è arrivato finalmente online un primo sguardo a Wish, l’atteso nuovo film dei Walt Disney Animation Studios che uscirà a novembre in occasione del centenario della compagnia.

Il trailer rivela la particolare tecnica che unirà animazione 2D e 3D, e che si intuiva già dalle prime immagini uscite nelle ultime settimane. Inoltre vediamo la protagonista Asha (Ariana DeBose), una ragazza di diciassette anni, la sua capretta Valentino, Re Magnifico (Chris Pine), e la Stella che Asha chiama sulla Terra. In sottofondo sentiamo anche This Wish, una delle canzoni scritte da Julia Michaels e Benjamin Rice per il film.

Scritto da Jennifer Lee e Allison Moore, Wish è diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn.

Ecco anche il poster ufficiale:

Classifiche consigliate