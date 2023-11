A meno di un mese dall’uscita al cinema, ecco le prime di clip di Wonka, il film scritto e diretto da Paul King (Paddington) con protagonista Timothée Chalamet, che sarà nelle sale dal 14 dicembre.

Si tratta di scene che abbiamo già visto nei trailer, come una sequenza in cui Wonka fa assaggiare del cioccolato molto potente e una in cui il personaggio si imbatte in un “buffo ometto”.

Potete ammirarle qui di seguito e qui in alto.

Wonka sarà in sala il 14 dicembre.

La storia è ispirata al protagonista de La fabbrica di cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi.

Quanto attendete di vedere Timothée Chalamet alle prese con Wonka? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate