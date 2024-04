Domani arriverà in streaming esclusivo su Netflix Rebel Moon parte 2: la Sfregiatrice (GUARDA IL TRAILER), la seconda parte del kolossal sci-fi di Zack Snyder.

Al junket virtuale della pellicola abbiamo avuto l’opportunità di tornare a chiacchierare col regista e col cast del film.

Cominciamo la nostra coverage proprio con l’intervista a Zack Snyder, che trovate nella parte superiore di questa pagina, durante la quale il regista ci ha spiegato i piani per il prosieguo della saga.

In un’altra intervista rilasciata a Screen Rant, è il co-sceneggiatore Kurt Johnstad a rivelare che i piani si estendono almeno fino al sesto film:

Abbiamo tutto pianificato per molti, molti film. […] Abbiamo pianificato tutto fino al sesto film. Ora, se siamo così fortunati da continuare a raccontare queste storie, la nostra speranza è quella. Netflix è interessata e stiamo aspettando di vedere come vanno questi primi film. Ma c’è certamente un trattamento per il terzo e il quarto. Abbiamo delineato molto dettagliatamente… Tutto quello che dobbiamo fare è iniziare a scrivere. In realtà, Zack ha già iniziato a scrivere, penso che abbia già scritto le prime trenta pagine del terzo film. Quindi una volta ottenuto il via libera, faremo tutto piuttosto rapidamente perché Shay (Hatten), Zack e io siamo piuttosto veloci. E abbiamo già fatto tutto il lavoro. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare.