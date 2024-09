Agatha All Along, le origini a fumetti della protagonista e il suo rapporto con i Fantastici Quattro

Pubblicazione: 28 settembre alle 10:00

Sono passate quasi due settimane dall’uscita dei primi episodi di Agatha All Along e sempre più spettatori hanno avuto modo di intraprendere la Strada delle Streghe insieme alla carismatica Kathryn Hahn. Lo scetticismo iniziale nei confronti della serie ha lasciato lentamente spazio a una sana curiosità, convincendo gran parte del pubblico della bontà dell'opera creata da Jac Schaeffer. Un'opera forse non perfetta, ma capace di intrattenere grazie a dialoghi dal buon ritmo a un cast del tutto in parte.

Quali sono le sue origini a fumetti?

Si, lo sappiamo: la strega creata da Stan Lee e da Jack Kirby non è certo uno dei personaggi più famosi della Casa delle Idee. Anzi. Persino molti lettori di fumetti, capaci di destreggiarsi tra mutanti, nuovi simbionti e villain comparsi negli anni Novanta e mai più recuperati, potrebbero avere qualche problema a ricordare le storie più importanti con protagonista Agatha. Per questo motivo, in occasione dell’uscita della nuova serie targata Marvel Studios, abbiamo deciso di venirvi incontro. In questo articolo troverete infatti alcune informazioni fondamentali sulle avventure passate (e non solo) della potente strega. Avventure che partono molto tempo fa e che, inaspettatamente, coinvolgono nientemeno che i Fantastici Quattro. Non ci credete? Allora seguiteci in questo tetro viaggio attraverso la nascita e l’evoluzione di Agatha Harkness.

Da strega a governante

La versione a fumetti di Agatha Harkness sembra essere in circolazione da migliaia di anni. La sua biografia la vede infatti presente sulla Terra prima della caduta di Atlantide, risalente a più 20.000 anni fa. Se inizialmente la donna seppe mantenere un basso profilo, l’inizio della caccia alle streghe del diciassettesimo secolo la costrinse a esporsi. Dopo essersi trasferita a Salem, Agatha formò una congrega con lo scopo di diffondere la magia nel Nuovo Mondo. Attirata l’attenzione degli esseri umani, la strega dovette combattere per evitare di finire al rogo, anche se inizialmente non si dimostrò particolarmente colpita nei confronti dei processi alle sue simili. Dopotutto le streghe dovevano crescere forti e aggressive, pronte per combattere le peggiori minacce che il futuro avrebbe riservato loro.

Ritiratasi a vita privata dopo la caccia alle streghe, Agatha si allontanò da qualsiasi conflitto e decise di dare vita a qualcosa di più personale di una congrega:. Si sposò ed ebbe un figlio,, per poi rendersi conto di non riuscire a rimanere a lungo ancorata alla vita domestica. Questo la spinse a lasciare New Salem, dove aveva costruito la propria casa, e a unirsi alle “Figlie della Libertà”, un team deciso a portare giustizia nell’America post guerra d’indipendenza.

Dopo aver combattuto anche nella Seconda Guerra Mondiale, Agatha rimase affascinata dai poteri di Franklin Richards, figlio di Reed Richards (Mister Fantastic) e di Sue Storm (la Donna Invisibile). Dopo aver avvicinato i suoi genitori, la strega venne quindi assunta come governante di casa e si trovò in diverse situazioni a dover difendere l’intera famiglia dalle forze del male. Forze come i Terribili Quattro, contro i quali dovette utilizzare la propria magia per impedire che facessero del male al piccolo Franklin. Con il passare del tempo, Agatha finì per affezionarsi alla famiglia Richards, vivendo diverse avventure insieme ai Fantastici Quattro e allontanandosi sempre più dal sentiero malvagio intrapreso in passato.

Il rapporto tra Agatha e Wanda Maximoff

A differenza di quanto visto in WandaVision, nei fumetti Agatha Harkness e Wanda Maximoff non si sono conosciute da avversarie. Agatha lasciò il lavoro di governante proprio per aiutare Wanda, incapace di gestire il proprio potere. Questo fino a quando un pericolo proveniente dal passato non cambiò per sempre la vita della strega. Vi ricordate di quel Nicholas Scratch citato nello scorso paragrafo? Bene: il figlio di Agatha divenne padre a sua volta, generando sette bambini dotati di poteri magici. Questi sette incantatori presero il nome de “i Sette di Salem” e si unirono con la popolazione della cittadina americana per eliminare la strega una volta per tutte. Una missione che, alla fine, riuscirono a portare a termine, mettendo Agatha sul rogo e lasciandola bruciare.

Ma questo non bastò a porre fine alla vita della potente strega. Agatha tornò infatti in forma astrale, aiutando Wanda a rimanere incinta di Visione e occupandosi poi dei due bambini avuti da Scarlet Witch. Persino dopo aver scoperto che i figli di Wanda non erano altro che dei frammenti di Mefisto, la donna non si perse d’animo e fece di tutto per supportare la psiche infranta della figlia di Magneto.

Negli anni successivi, Agatha riuscì a tornare nel fiore della sua età, per poi subire un brusco cambio di rotta. Il successo di WandaVision mise in luce il personaggio come una figura negativa e, come spesso accade al giorno d’oggi, le storie a fumetti decisero di adattarsi a questa “nuova versione”. Ecco che quindi ha inizio “Contest of Chaos”, miniserie scritta da Stephanie Phillips e disegnata da Alberto Foche, David Cutler e Alan Robinson. In questa serie a fumetti, Agatha sembra aver deciso di dare vita a un nuovo Darkhold e, per farlo, decide di far scontrare gli eroi Marvel tra di loro per capire chi sia degno di aiutarla in questa nuova impresa. Si tratta di una storia che non rispetta il passato del personaggio, ma che mette delle solide basi per il suo futuro. Al termine della saga, infatti, Agatha incontra un ragazzo misterioso. Un ragazzo che le rivela di essere la personificazione stessa del Darkhold. A cosa possa condurre questa rivelazione, però, non ci è ancora dato saperlo.

Il futuro di Agatha Harkness

Contest of Chaos è una miniserie del 2023 e, di conseguenza, rappresenta la versione più recente della strega di casa Marvel. Il successo di Agatha All Along ha però un discreto peso nell’economia dei fumetti americani. Ecco perché, pochi giorni fa, sono state annunciate nuove serie con protagonista Agatha Harkness. Stiamo parlando di Crypt of Shadows, saga disponibile dal prossimo 16 ottobre (anche su Marvel Unlimited) che vede Agatha raccontare storie dell’orrore con protagonisti eroi celebri come Scarlet Witch, l’Uomo Cosa, Namor o Kraven il Cacciatore. Una sorta di moderna trasposizione de “I racconti della cripta”, ma dai toni più leggeri e avvolta dalla consueta atmosfera Marvel.

Non è chiaro, invece, quale possa essere il futuro di Agatha nel Marvel Cinematic Universe. Per scoprirlo, infatti, dovremo attendere la fine di Agatha All Along. Quel che è certo, però, è che la strega interpretata da Kathryn Hahn sarebbe un valido acquisto per i Midnight Sons, eroi dalle tinte oscure che speriamo di veder presto sul grande schermo. Dopotutto tra Licantropus, l’Uomo Cosa, Blade, il Cavaliere Nero e Wong sarebbe già possibile assemblare una squadra di successo.