Love Lies Bleeding: 5 titoli da accompagnare alla visione del film con Kristen Stewart

Dopo la presentazione al Festival di Berlino lo scorso febbraio, da questo weekend è finalmente nelle sale italiane Love Lies Bleeding, nuovo lungometraggio di Rose Glass. Il film narra della passionale e turbolenta love story tra Lou (Kristen Stewart), che gestisce la palestra del padre, e Jackie (Katy O’Brian), un’ambiziosa culturista diretta a Las Vegas per inseguire il suo sogno. Che l'abbiate visto nei giorni scorsi o che aspettavate questo specialino per fiondarvi in sala (si scherza), ecco cinque titoli che vi consigliamo di recuperare, prima o dopo la visione.

Room 55

Love Lies Bleeding è il secondo lungometraggio di Rose Glass, che aveva esordito nel 2019 con l'algido horror Santa Maud. Quest'ultimo invero è incentrato sulla repressione dei propri istinti da parte della giovane protagonista; ad avvicinarsi di più al nuovo film, sul tema delle fantasie sessuali, è il precedente corto della regista, Room 55 (disponibile su Vimeo). Ambientato nell'Inghilterra degli anni Cinquanta, vede come protagonista Alice, moglie, madre e celebre cuoca televisiva, che trascorre una notte imprevista da sola nel misterioso Clove Hotel, dove avrà modo di dare sfogo alle sue passioni più recondite.

Qualsiasi film che narra delle avventure di due donne intraprendenti e del loro percorso di liberazione dai vincoli sociali, deve giocoforza fare riferimento a Thelma & Louise, cult di Ridley Scott del 1991. Vi consigliamo di recuperarlo in merito a Love Lies Bleeding per il tema della violenza femminile come inevitabile conseguenza di quella maschile, nonché per l'idea di gioiosa immersione nella wilderness del deserto. D'altro canto, Il film con Geena Davis e Susan Sarandon risalta se rivisto oggi anche per il fatto di essere (ancora) una storia di pura (ma complessa) amicizia tra le due protagoniste, a differenza dei prossimi titoli.

Drive-Away Dolls

Ad aggiornare la storia di Thelma & Louise alle istanze della contemporaneità, è infatti un film uscito (negli Usa) poco prima di quello di Glass: parliamo di Drive-Away Dolls, primo lungometraggio diretto in solitaria da Ethan Coen La storia ruota attorno alle avventure in viaggio di due giovani lesbiche, con un andamento da exploitation, un sottogenere riletto sotto il segno della queerness che caratterizza le due protagoniste, come fa Love Lies Bleeding nei confronti del pulp e del revenge movie. Quest'ultimo è anche però una storia di rivendicazione femminile che passa esplicitamente attraverso la violenza. Qui il recente antecedente è Bottoms di Emma Seligman, disponibile su Prime Video.

Love Lies Bleeding dedica inoltre diverso tempo a raccontare la passione di Jackie per il bodybuilding, che la ragazza coltiva fino all'estremo. Un modo dunque di raccontare al femminile una pratica solitamente associata ai maschi, come aveva fatto un altro titolo forse oggi dimenticato, ovvero la serie Netflix GLOW. Guidata dalla verve comica di Alison Brie, lo show racconta di un gruppo di donne che negli anni '80 partecipano a un programma TV di wrestling.

The Substance

Mentre la Jackie di Love Lies Bleeding cerca di scolpire il proprio corpo per un importante evento a Las Vegas, comincia ad assumere steroidi fornitile da Lou, che pompano i suoi muscoli fino a danneggiarlo, come un mostro sotto la pelle. Un effetto simile alla Substance del film di Coralie Fargeat, che dà corpo più giovane alla stella del cinema ormai anziana interpretata da Demi Moore, desiderosa di non cadere nel dimenticatoio nella società dominata dalle apparenze. La pellicola, che noi abbiamo visto e apprezzato al Festival di Cannes, dovrebbe uscire nelle sale italiane a metà ottobre: per ora dunque non approfondiamo il discorso per non anticipare troppo della trama.