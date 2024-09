Novità Prime Video: i film e le serie da vedere a ottobre

Pubblicazione: 30 settembre alle 09:49

Ottobre è un mese ricco di novità e noi di Badtaste vi segnaliamo i migliori film da vedere su Prime Video e le migliori serie tv originali disponibili sulla piattaforma. Ecco le principali nuove uscite!

The Legend of Vox Machina 3 - 3 ottobre

Il percorso di distruzione del Chroma Conclave si estende a macchia d'olio mentre il Re Cinder dà la caccia a Vox Machina. La nostra adorabile banda di disadattati deve superare i demoni interiori (ed esterni) per cercare di salvare i loro cari, Tal'Dorei e tutta Exandria.

Citadel: Diana - 10 ottobre

tornano nella terza stagione della serie animata per interpretare il barbaro goliath Grog e il bardo gnomo Scanlan, due dei membri principali della squadra Vox Machina. Oltre a loro ritroviamo la ranger mezzelfa Keyleth (Marisha Ray), dalla chierica gnoma Pike (Ashley Johnson), dal pistolero steampunk Percy (Taliesin Jaffe) e dai gemelli mezzelfi Vex'ahlia (Laura Bailey) e Vax'ildan (Liam O'Brien).

Milano, 2030: otto anni fa l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione.

Brothers - 17 ottobre

La serie, composta da sei episodi, è lo spin-off di Citadel, la serie tv con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra, creata dai

Due fratelli gemelli criminali, interpretati da Josh Brolin e Peter Dinklage, intraprendono un pericoloso viaggio per compiere un'ultima rapina. Affrontando problemi legali, scontri a fuoco e drammi familiari, i due devono riconciliare le loro divergenze prima che la loro missione porti all'autodistruzione.

Nel ricco cast della commedia d'azione diretta da Max Barbakow troviamo come protagonisti anche Brendan Fraser, Glenn Close, Taylour Paige, M. Emmet Walsh e Jennifer Landon.

The Office: Australia - 18 ottobre

Hannah Howard è l'amministratore delegato della società di imballaggio Flinley Craddick. Quando riceve la notizia dalla sede centrale che chiuderanno la sua filiale e faranno lavorare tutti da casa, entra in modalità sopravvivenza, facendo promesse che non può mantenere per tenere unita la sua "famiglia lavorativa". Lo staff di Flinley Craddick la asseconda e deve sopportare le stravaganti trame di Hannah mentre lavorano verso gli obiettivi impossibili che sono stati fissati per loro.

The Office: Australia rappresenta il tredicesimo remake della serie creata da Ricky Gervais, divenuta celebre soprattutto grazie alla sua versione statunitense con Steve Carrell nei panni del protagonista. A interpretare il "Michael Scott" della situazione questa volta sarà la comica Felicity Ward.

Altre uscite Prime Video di ottobre

