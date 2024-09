The Batman in onda stasera su Italia 1: 5 curiosità sul film con Robert Pattinson

Pubblicazione: 12 settembre alle 18:13

A più di due anni dal suo arrivo nelle sale, arriva in chiaro The Batman (leggi la recensione): appuntamento per stasera su Italia 1. Per l'occasione, vi proponiamo 5 curiosità sul film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Un easter egg su Robert Pattinson

Matt Reeves ha più volte spiegato di aver sempre lavorato al concepimento della pellicola avendo fin dal principio solo Pattinson in mente per il ruolo del Crociato di Gotham. Tutto nasce dalla sua visione di Good Time, lungometraggio dei fratelli Safdie in cui l'attore è protagonista. In The Batman, il regista ha così inserito un easter egg legato al film: All'inizio, un minimarket che viene rapinato si chiama “Good Times Groceries”. Ma non solo: un utente di Reddit ha notato che il rapinatore indossa gli stessi vestiti di Pattinson nel film dei Safdie.

La bugia di Robert Pattinson a Christopher Nolan

L'attore è stato dunque ufficialmente ingaggiato nel maggio 2019, proprio quanto sono iniziate le riprese di Tenet, film di Christopher Nolan che lo vede co- protagonista. La star ha raccontato che per andare all'audizione per la parte ha cercato di dire una bugia al regista inglese, che non ci è cascato:

Fa ridere, perché Chris è così riservato riguardo a qualsiasi cosa faccia nei suoi film. E poi sono stato io quello che ha dovuto mantenere il massimo riserbo per l'audizione di Batman. Dovetti dire una bugia per andare a un'audizione per il film, e gli dissi che avevo un'emergenza famigliare. Non appena dissi "è un'emergenza famigliare", lui esclamò: "Stai andando all'audizione di Batman, non è vero?".

La reazione del figlio di Colin Farrell

La notizia del suo ingaggio è poi avvenuta proprio durante le riprese del film di Nolan.

Uno dei villain del film è il Pinguino, interpretato da Colin Farrell, che si è sottoposto a una trasformazione di make up sorprendente per molti spettatori...tra cui anche il suo stesso figlio. Ecco l'aneddoto dell'attore:

La prima volta che mi ha visto era completamente terrorizzato. Ho il video sul mio iPhone. Era terrorizzato ed emozionato, gli ci è voluto un attimo per abituarsi.

La fonte d'ispirazione per l'Enigmista

Altro villain è l'Enigmista interpretato da Paul Dano. Prima dell'uscita nelle sale, il regista aveva rivelato che come fonte d'ispirazione del personaggio ha preso il Killer dello Zodiaco, la cui caccia è raccontata in Zodiac di David Fincher (nome del resto tutelare per le atmosfere noir del film):

La premessa del film è che l'Enigmista è come modellato sul Killer dello Zodiaco. Sta uccidendo delle figure molto importanti di Gotham City, dei veri e propri pilastri. Figure che si propongono come integerrime. Si comincia col sindaco e poi c'è questa escalation. Sull'onda di questi omicidi rivela anche come queste persone non fossero propriamente quello che sostenevano di essere e cominci fare tutte le tue associazioni

Interpretare l'Enigmista è stato un lavoro non da poco per Dano, che poi ha scritto un fumetto dedicato al personaggio (il cui vero nome è Edward Nashton), intitolato Riddler: Year One, a partire proprio dalla sua esperienza:

Uno dei passi importanti che faccio come attore è quello di creare una sorta di backstory. C'è molto lavoro da fare per arrivare alla prima pagina del copione, in modo da portare la vita che, in questo caso, il personaggio di Edward ha vissuto nel tuo corpo e nel tuo inconscio il meglio possibile. Ed è così che si può contribuire a costruire la fisicità, la voce e il resto. Matt Reeves [regista del film] è anche uno sceneggiatore molto scrupoloso, e per questo siamo andati molto d'accordo. Una sera stavo parlando con lui sul set, nell'appartamento di Edward. Gli ho detto: "È divertente". Qualcosa del genere, non ricordo, ma stavo pensando a questo, alla mia storia e a questa immagine. E l'avevo coltivata in parte con il linguaggio archetipico dei fumetti, perché è da lì che viene il personaggio, quindi avevo in testa delle immagini chiave. Boom, boom, boom nella mia testa. E lui mi ha detto: "Questa roba dovrebbe essere un fumetto".

