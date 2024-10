The Strangers e i 10 migliori home invasion

Pubblicazione: 12 ottobre alle 08:00

Esiste qualcosa di più spaventoso dell’idea di uno o più sconosciuti malintenzionati che ti entrano in casa per torturarti e ammazzarti? La nostra abitazione è, o dovrebbe essere, il sancta sanctorum, il luogo dove rifugiarsi e dove si è protetti da tutti i pericoli e le insidie che abbondano “là fuori”. Ecco perché lo home invasion è da sempre uno dei (sotto)generi più sfruttati, nell’horror e non solo (pensate ad Arancia meccanica). Ed ecco perché persino un film tutto sommato minore come The Strangers si è meritato, in questo periodo di remake, reboot e cineuniversi, una nuova trilogia, il cui primo capitolo è stato diretto nientemeno che da Renny Harlin.

Better Watch Out

The Strangers è già uscito, ma siamo già in attesa del sequel, che dovrebbe arrivare nelle prime settimane del 2025. Per ingannare l’attesa e vivere con terrore il vostro spazio domestico, abbiamo selezionato 10 home invasion da gustarvi per una maratona che vi farà venire voglia di installare un allarme satellitare in casa vostra. Li trovate qui sotto, in ordine alfabetico: è possibile che almeno uno di questi vi sorprenda, lasciamo a voi scoprire quale.

Uno home invasion con la sorpresa, ma rivelarvela significherebbe rovinarvi la visione. Sappiate solo che nel film di Chris Peckover niente è quello che sembra, e tutti i codici (visivi e narrativi) del genere vengono stravolti. Ve l’avevamo già consigliato qui, in pieno periodo natalizio.

Un gruppo di sorelle (non in senso biologico, nel senso che vivono insieme in una sorority) vengono perseguitate, alla vigilia di Natale, da una serie di inquietanti telefonate, alle quali segue la più classica delle home invasion. Un classico, che influenzò in maniera decisiva anche l’Halloween di Carpenter.

L’uomo nel buio – Man in the Dark

Sequel del Man in the Dark di Fede Alvarez, il film di Rodo Sayagues ne riprende lo schema ma, cosa rarissima per un secondo capitolo, lo affina e lo migliora. Torna Stephen Lang nei panni del cieco che deve difendersi dagli invasori, ma la vera sorpresa è la straordinaria Madelyn Grace, raro caso di “bambina in un film” che sa il fatto suo e non funge solo da principessa in pericolo.

La casa nera

La home invasion che si ritorce contro gli invasori: un gruppo di ladruncoli si infiltrano nella casa di due ricconi e scoprono che hanno un orribile segreto (o più di uno). Uno dei migliori film di Wes Craven, del quale avevamo parlato qui.

Mamma, ho perso l’aereo

Un bambino viene lasciato a casa dai genitori che partono per le vacanze senza di lui, e si ritrova a doversi difendere dagli assalti di due ladri senza scrupoli. Lo farà costruendo trappole e marchingegni via via più complessi e potenzialmente letali, aiutato dal fatto che i ladri in questione sono quello che i francesi chiamano “les incompetents”.

Nel buio da soli

Debutto alla regia del Jack Sholder di Nightmare 2, è un caso di home invasion non dettata dalla ricerca del profitto ma dalla pura vendetta: in seguito a un blackout, quattro pazienti psichiatrici fuggono dall’ospedale e vanno a casa del loro dottore per fargliela pagare.

Panic Room

C’è chi lo considera (a torto) un Fincher minore, in realtà si tratta di uno dei suoi migliori thriller “puri”: madre e figlia rimangono intrappolate in casa con tre rapinatori, e per proteggersi si rinchiudono nella panic room del titolo. Ne avevamo parlato con entusiasmo qui.

The Purge

Capitolo dopo capitolo, la saga di The Purge ha abbandonato i confini della home invasion per diventare altro. Il primo film del franchise, però, è un perfetto rappresentante del genere, che usa lo spunto politico iniziale per rinchiudere i suoi protagonisti in casa e obbligarli a difendersi da… be’, da chiunque.

The Strangers

Visto che il pezzo ci è stato ispirato dal nuovo The Strangers, non potevamo non segnalare l’originale di Bryan Bertino, un piccolo ed efficacissimo thriller senza sbavature e senza ambizioni se non quella di farci mettere nei panni dei protagonisti e terrorizzarci con una storia di invasori mascherati. Ne parlammo qui.

You’re Next

Uno dei migliori rappresentanti del genere, diretto da quell’Adam Wingard che ormai ha deciso di dedicarsi a tutt’altro, nello specifico i film di mostri giganti. Classico slow burn nel quale per lunghi minuti non accade nulla, quando esplode diventa uno dei thriller/horror più efficaci e anche divertenti degli ultimi anni.