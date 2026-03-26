Cattiva strada, un film che ci ha sorpreso: le interviste a Beranek e Cissé
Abbiamo incontrato Giulio Beranek e Malich Cissé nella cornice del B&Fest per parlare di Cattiva Strada, in uscita il 26 marzo. Con loro siamo entrati dentro i personaggi, nel lavoro sul set e nel senso più profondo di una storia che non vuole rassicurare
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Un neo noir urbano, che parte dalle storie di microcriminalità meridionale a cui ci stiamo abituando, ma trova un modo originale per rielaborarla, partendo dalle parole, dalle lingue e dai dialetti, dagli attori: Cattiva strada è il primo lungometraggio di Davide Angiuli, presentato al BIF&ST prima dell'uscita in sala. Proprio a Bari abbiamo incontrato i due bravissimi protagonisti e li abbiamo intervistati.
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