Cattiva strada, un film che ci ha sorpreso: le interviste a Beranek e Cissé

Pubblicazione: 26 marzo alle 08:17

Un neo noir urbano, che parte dalle storie di microcriminalità meridionale a cui ci stiamo abituando, ma trova un modo originale per rielaborarla, partendo dalle parole, dalle lingue e dai dialetti, dagli attori: Cattiva strada è il primo lungometraggio di Davide Angiuli, presentato al BIF&ST prima dell'uscita in sala. Proprio a Bari abbiamo incontrato i due bravissimi protagonisti e li abbiamo intervistati.

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