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Com’è nato Tutta Vita, Valentina Cenni e Stefano Bollani raccontano il film

Nella cornice del Bif&st abbiamo visto in anteprima Tutta Vita. Valentina Cenni e Stefano Bollani ci hanno raccontato cosa succede quando jazz e cinema si incontrano davvero. Un film che vive di ritmo e improvvisazione, proprio come la musica che lo attraversa

di Emanuele Rauco
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BIF&ST
Film

Presentato fuori concorso al BIF&ST, Tutta vita è il film con cui Valentina Cenni racconta la preparazione di un concerto che Stefano Bollani ha tenuto a Trieste assieme ad alcuni dei migliori musicisti jazz italiani, da Paolo Fresu a Enrico Rava, da Daniele Sepe ad Ares Tavolazzi.

Li abbiamo incontrati dopo la proiezione, ecco che cosa ci hanno detto.

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