Com’è nato Tutta Vita, Valentina Cenni e Stefano Bollani raccontano il film
Nella cornice del Bif&st abbiamo visto in anteprima Tutta Vita. Valentina Cenni e Stefano Bollani ci hanno raccontato cosa succede quando jazz e cinema si incontrano davvero. Un film che vive di ritmo e improvvisazione, proprio come la musica che lo attraversa
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Presentato fuori concorso al BIF&ST, Tutta vita è il film con cui Valentina Cenni racconta la preparazione di un concerto che Stefano Bollani ha tenuto a Trieste assieme ad alcuni dei migliori musicisti jazz italiani, da Paolo Fresu a Enrico Rava, da Daniele Sepe ad Ares Tavolazzi.Li abbiamo incontrati dopo la proiezione, ecco che cosa ci hanno detto.
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