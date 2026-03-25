Dentro Antartica con Silvio Orlando, Lucia Calamaro e Barbara Ronchi

Pubblicazione: 25 marzo alle 08:23

Arriverà nelle sale il 7 aprile Antartica, l'esordio alla regia cinematografica di una delle principali drammaturghe di oggi, Lucia Calamaro, che racconta la storia di una base scientifica al Polo Sud che deve scegliere tra la propria sopravvivenza e quella della specie umana. Il film è in anteprima al BIF&ST e noi abbiamo intervistato la regista e i due protagonisti, Silvio Orlando e Barbara Ronchi

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