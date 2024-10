Megalopolis, Francis Ford Coppola a Cinecittà: "Ho cercato un nuovo modo per raccontare la mia storia"

Pubblicazione: 14 ottobre alle 23:34

In occasione dell'uscita di Megalopolis, Francis Ford Coppola è venuto in Italia per presentare il suo film con una serie di eventi in occasione della preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città. Lunedì mattina ha presenziato all'inaugurazione del Viale in suo nome e la consegna delle chiavi di Cinecittà, mentre nel pomeriggio ha partecipato a un incontro stampa sempre negli studi di Cinecittà, dove ha parlato del suo progetto e della sua poetica. Badtaste ha realizzato il video esclusivo di questo incontro, moderato da Francesco Alò, che potete vedere qui sopra grazie a Gianni D'Arienzo.

Ho una domanda da porvi: perché i fondatori degli Stati Uniti hanno cercato di copiare la Repubblica Romana? Perchè era il 1770, e loro erano tutte persone con una certa educazione, avevano studiato i classici e il latino. Volevano un paese senza un re, dal momento che stavano scappando dal re inglese. Avevano letto il De Bello Gallico, Cicerone… e quindi copiarono la legge romana, facendo in modo che l’America fosse la copia della Roma Antica, in versione moderna.

In serata, poi, Coppola ha introdotto il suo film al pubblico di tutta Italia: noi eravamo ad Arcadia Cinema, che assieme ad altri cinema ha trasmesso in collegamento satellitare l'introduzione del Maestro. Ecco le sue parole:

Coppola ha anche commentato l'inaugurazione della via a suo nome a Cinecittà:

La mia speranza è che questa strada dedicata a me possa essere percorsa dai giovani registi del futuro.

Megalopolis uscirà nei cinema di tutta Italia il 16 ottobre.