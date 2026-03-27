Tra sogni e precarietà: Fotinì Peluso e Andrea Bosca raccontano Non è la fine del mondo

Pubblicazione: 27 marzo alle 09:06

Le redazioni, le produzioni, i racconti e le sceneggiature: il precariato del lavoro culturale diventa una commedia romantica basata sul romanzo di Alessia Gazzola, diretta da Valentina Zanella. Non è la fine del mondo arriva al cinema raccontando il potere delle storie e il modo in cui scegliamo di vivere le nostre storie, d'amore oppure no.

Abbiamo incontrato i due protagonisti, Fotinì Peluso e Andrea Bosca, che ci hanno raccontato il loro punto di vista sul film.

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