La musica di 2001: Odissea nello spazio è uno degli esempi più riusciti di sinergia vincente tra immagini e colonna sonora. Oggi possiamo scoprire un ulteriore tassello delle intricate leggende che circondano la sua realizzazione. E, ovviamente, scoprire un brano mai utilizzato al cinema né durante la promozione.

Scala Radio, un’emittente britannica dedicata alla musica classica, ha infatti recentemente ripotato alla luce una canzone commissionata da Kubrick per la promozione del film e mai utilizzata. La radio ha messo in onda il brano durante la trasmissione del dj Simon Mayo condotta con il critico Mark Kermode, il quale ha spiegato che le reazioni del pubblico sono state radicali e polarizzate. Ha suscitato alcune perplessità, ma anche un grande entusiasmo da parte degli ascoltatori.

Potete farvi un’idea di persona cliccando sul brano qui di seguito.

2001: A Garden of Personal Mirrors è stata composta da Mike Kaplan ed eseguita da Naomi Gardner. Kaplan e Kubrick si sono incontrati nel 1968 presso gli studi della MGM recoords. Il regista stava ragionando con gli addetti al marketing su come promuovere il film. In fondo si trattava di un’opera spaziale piuttosto ostica per il grande pubblico, e stavano faticando a trovare il tono giusto. L’idea era quella di accompagnare l’uscita con un brano di musica leggera che potesse diventare una hit nelle radio.

Kubrick aveva appena ascoltato una demo di un brano che avrebbe dovuto assolvere a questa funzione, ma non era soddisfatto. Allora si rivolse a Kaplan, che gli sembrava avesse compreso meglio lo spirito del film, e gli propose dii scrivere una canzone.

Kaplan ha raccontato al Guardian che:

L’intento era di catturare le diverse risposte che 2001 stava generando nel pubblico e nei media, i molti livelli di interpretazione e di apprezzamento, dal suo aspetto visivo ipnotico alle sue illuminazioni metafisiche. Volevamo inoltre instillare la curiosità tra il pubblico che non aveva ancora visto il film che stava diventando un fenomeno culturale.

All’epoca infatti la tenitura del film era molto più lunga di oggi, le pellicole circolavano per anni, e non arrivavano sui mercati esteri in contemporanea. C’era quindi la possibilità di adattare le strategie promozionali in corsa.

Il brano non impressionò però Kubrick che non credeva la canzone potesse diventare una hit. 2001 odissea nello spazio restò così senza una canzone dedicata da lanciare nell’etere. Senza alcun attrito, i due decisero di comune accordo di non usarla per la promozione del film. Si persero così le tracce del brano, che rimase a prendere polvere negli archivi fino ad oggi.

Come è noto, sono molti i compositori ad avere affrontato la colonna sonora di 2001 odissea nello spazio. Il caso più celebre è quello di Alex North, che aveva composto l’intera partitura salvo, come il mito racconta, arrivare alla prima del film e scoprire che tutto il suo lavoro era stato scartato.

Ma non fu l’unico.

Frank Cordell era un celebre compositore inglese che entrò in contatto con Kubrick nelle prime fasi della lavorazione del film. Il regista ancora non sapeva bene che cosa voleva come musica, Cordell venne quindi liquidato velocemente con una paga che chiudeva il contratto senza avere avuto la possibilità di iniziare il lavoro.

Nella ricerca della colonna sonora perfetta per 2001: odissea nello spazio, Kubrick chiese aiuto anche al cognato Jan Harlan ma, alla fine, preferì utilizzare la musica classica che aveva inserito nel pre-montato come traccia temporanea.

L’apporto di Gyorgy Ligeti a 2001: odissea nello spazio è stato quasi casuale. Christiane Kubrick stava lavorando con Charleen Pederson alla scultura di alcuni modelli di alieni per il film. Era il 1967 e alla radio che stavano ascoltando passò un brano di Ligeti. Il conduttore del programma pronunciò solo il nome del compositore (all’epoca poco conosciuto), ma non il titolo del brano. Ci vollero intere settimane a Kubrick per ritrovare le note che tanto lo avevano colpito.

