9-1-1: un'invasione di api killer nel primo trailer dell'ottava stagione!

Pubblicazione: 10 settembre alle 20:12

L'ottava stagione di 9-1-1 sta per arrivare. Dopo terremoti, tsunami e inondazioni, un'invasione di api killer è ciò che ci attende nell'esordio della nuova stagione, diviso in tre parti. Dal trailer si può vedere un assaggio di ciò che attende i protagonisti.

I nuovi episodi riprenderanno la storia come si è conclusa nella settima stagione. Troveremo quindi Bobby (Peter Krause) che cerca di adattarsi alla vita da pensionato lavorando come consulente per un programma televisivo. Ci saranno poi Maddie e Chimney (Kenneth Choi) impegnate a mantenere Hen (Aisha Hinds) e Karen (Tracie Thoms) nella vita della loro figlia affidataria, Mara. Infine, tutta la caserma dovrà abituarsi alla presenza del nuovo leader, Vincent Gerrard (Brian Thompson).

In Italia la serie è trasmessa su Disney+.