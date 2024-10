Dostoevskij: il nuovo trailer della serie Sky dei Fratelli D'Innocenzo

Pubblicazione: 21 ottobre alle 13:58

Il 27 novembre su Sky e in streaming su NOW debutterà la serie Dostoevskij dei Fratelli D’Innocenzo, presentata a inizio anno in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, e online è stato condiviso un nuovo trailer.

I registi di La terra dell'abbastanza e Favolacce hanno ideato, scritto e diretto i sei episodi.

La produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica, è un noir con protagonista Filippo Timi (Vincere, I delitti del BarLume, Le otto montagne) nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi (Favolacce), Carlotta Gamba (America Latina) e Federico Vanni.

La sinossi della serie

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.