The Legend of Ochi, il regista difende il trailer dalle accuse: "Frutto di anni di lavoro artigianale, nessun tipo di AI"

"Ciao amici, abbiamo fatto un film": così il regista Isaiah Saxon ha presentato su Twitter il trailer del suo primo lungometraggio, The legend of Ochi, film d'avventura prodotto da A24. Nel cast troviamo Helena Zengel, Finn Wolfhard, Emily Watson e Willem Dafoe.

Ambientato nel 1996, il film racconta le vicende di una ragazzina di nome Yuri che vive in un remoto villaggio del nord: cresciuta con il divieto di allontanarsi e con il terrore delle creature della foresta note come Ochi, un giorno decide di avventurarsi nella natura dove incontra questa piccola scimmietta lasciata indietro dal suo branco. Yuri scoprirà che gli Ochi non sono una minaccia, e partirà per un'avventura con l'obiettivo di riunire la creatura alla sua famiglia.

Girato nel 2021, è stato completato nel giro di tre anni: le riprese si sono svolte in parte in Romania, tra i monti Apuseni e il lago Bâlea. A24 farà uscire il film negli Stati Uniti il 28 febbraio 2025. In Italia verrà distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nel 2025.

Saxon ha diretto cortometraggi e video musicali, in particolare Wanderlust di Björk, ed è il co-fondatore di Encyclopedia Pictura , uno studio d'animazione indipendente californiano.

Nelle ore successive all'uscita del trailer, alcuni utenti di Twitter si sono chiesti se per realizzare il film sia stata utilizzata l'AI generativa. Il regista si è difeso subito, spiegando:

[...] Una volta, quando non si riusciva a capire com'era stato fatto qualcosa, si parlava di magia. Ora, quando non si riesce a capire come è stato fatto qualcosa, il cinismo prende il sopravvento. È sempre più difficile rimanere al passo con l'alfabetizzazione mediatica, ma per favore riusciamo a fare un po' più di attenzione?

[...] La scena della chiesa è un'inquadratura girata dal vivo con le cineprese in Romania all'alba, alla quale abbiamo aggiunto in compositing un po' di montagne in 2D. La scena dell'isola è totalmente in animazione 3D, c'è voluto un anno di lavoro.

Un utente in particolare ha insistito nel dire che anche se non è stata utilizzata l'AI, l'estetica del film sembra allinearsi a certi suoi standard, cosa alla quale Saxon ha replicato:

Non abbiamo migliorato i pupazzi animatronici con la computer grafica in questo film. Abbiamo utilizzato l'animazione 3D solo nelle inquadrature a campo largo che necessitavano controfigure digitali, non per migliorare le inquadrature a campo medio o in primo piano. Abbiamo lavorato per anni per fare avanzamenti nella tecnologia animatronica, quindi ovviamente questi commenti sono scoraggianti e penso corrispondano alla definizione di cinismo.

La creatura è un pupazzo animatronico, non c'è CGI, e certamente non è stata utilizzata l'AI. Questo film ha questo aspetto perché è pieno di matte painting (oltre 200 fondali) che ho realizzato io stesso e che sono stati stampati sui negativi in pellicola. Non penso di essere maleducato a difendere la mia opera o a correggere percezioni errate dovute al cinismo.