The Sticky - Il grande furto, il trailer e il poster della nuova serie Prime Video

Pubblicazione: 05 novembre alle 18:30

Prime Video ha condiviso il trailer e il poster ufficiali di The Sticky – Il grande furto, una serie dark comedy incalzante, da Blumhouse Television, ispirata ad un furto realmente accaduto nel 2012 che ha fatto notizia a livello internazionale, con sciroppo d’acero rubato dalle riserve nazionali del Quebec per un valore di oltre 18 milioni di dollari.

Cosa racconta la serie

Il progetto ha come showrunner Brian Donovan e Ed Herro, The Sticky - Il grande furto. Tutti i sei episodi debutteranno il 6 dicembre in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

The Sticky – Il grande furto segue le vicende di Ruth Landry (Margo Martindale, tre volte vincitrice agli Emmy), tenace coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età che, quando le autorità minacciano di portarle via tutto ciò che ama, decide di darsi al crimine. Farà squadra con un mafioso di Boston dal carattere irascibile (Chris Diamantopoulos) e con una gentile guardia di sicurezza franco-canadese (Guillaume Cyr) per portare a termine un furto multimilionario alle riserve di sciroppo d’acero del Quebec.

Il poster di The Sticky

Nel trailer viene presentato l’improbabile trio di ladri di sciroppo d’acero, che sfugge al lungo braccio della legge, creando caos nella sua ricerca dell’oro liquido, mentre si diletta con un potenziale omicidio. Il video offre anche un primo assaggio della leggendaria Jamie Lee Curtis, premiata agli Oscar e agli Emmy, in un ruolo da guest star.



The Sticky è prodotta da Blumhouse Television, Comet Pictures di Jamie Lee Curtis, Megamix di Jonathan Levine e da Sphere Media. Creatori, executive producer, showrunner e autori sono Brian Donovan e Ed Herro; nel ruolo di executive producer Jonathan Levine e Gillian Bohrer per Megamix; Jamie Lee Curtis per Comet Pictures; Jason Blum, Chris Dickie, Jeremy Gold e Chris McCumber per Blumhouse Television; oltre a Michael Dowse. Lauren Grant è anche executive producer, con Josée Vallée e Bruno Dubé per Sphere Media, Inc e Russell Goldman associate producer per Comet Pictures.