What If...? Tempesta brandisce Mjolnir nel trailer della terza stagione!

Pubblicazione: 11 novembre alle 18:44

Dopo la presentazione in anteprima alla D23 Brasile, è arrivato anche online il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di What If...?, serie animata dei Marvel Studios che promette ancora una volta di tenere gli spettatori col fiato sospeso esplorando linee temporali che offrono una nuova prospettiva su ciò che già conosciamo del Marvel Cinematic Universe.

A narrare questo viaggio, ancora una volta, l'Osservatore (Jeffrey Wright): l'ultima stagione introdurrà nuove varianti di personaggi come Agatha Harkness, Red Guardian e Winter Soldier. Ma soprattutto rivedremo Tempesta, che nel trailer sembrerebbe brandire il potente martello di Thor (Chris Hemsworth), Mjölnir. Avevamo visto recentemente il personaggio in X-Men '97.

La terza stagione di What If...? uscirà su Disney+ il 22 dicembre con un episodio al giorno per 8 giorni.