Marvel, Kevin Feige a ruota libera su Miles Morales, Scarlet Witch e i problemi di Blade

Pubblicazione: 10 novembre alle 12:12

Durante una lunga intervista concessa al magazine Omelete in occasione della D23 Brasile, Kevin Feige ha parlato a tutto tondo dell'Universo Cinematografico Marvel. Tra i tanti argomenti che ha toccato, alcuni sono molto cari ai fan, come l'eventualità che Miles Morales debutti in live action, il destino del film di Blade e il possibile ritorno di Scarlet Witch.

Miles Morales

Andiamo con ordine.

Rispondendo alla domanda sulla possibilità che Miles Morales faccia il suo debutto nell’MCU, Feige ha detto:

Miles apparirà nel terzo film dello Spider-Verse, che è in produzione. Spero che, subito dopo, possa entrare nell’MCU in live-action.

Il film di Blade

Non si tratta di una promessa, ovviamente, ma è senza dubbio una conferma dell'interesse dei Marvel Studios nello sviluppare una versione dell'iconico personaggio all'interno della saga live action.

L'ennesima falsa partenza di Blade, la cui data di uscita è stata ufficialmente tolta dal calendario solo qualche giorno fa, è stata commentata con una rassicurazione:

Quello con Blade è un impegno. Amiamo il personaggio, amiamo la versione che Mahershala Ali ha in mente per lui... Quello che posso dire è che il personaggio arriverà nell’MCU.

Feige quindi non si sbilancia sui ritardi, ma promette che il film si farà.

Rivedremo Wanda Maximoff/Scarlet Witch sul grande schermo?

Moltissimi fan desiderano rivedere Scarlet Witch al cinema, e il finale di Agatha All Along ha lasciato molte domande senza risposta sul suo destino. Ancora una volta, Feige non ha promesso nulla, ma ha lasciato intendere che è possibile che il personaggio torni:

Recentemente c'è stato Agatha All Along su Disney+, per noi è stata una serie fantastica. Da allora, molte domande su Wanda sono rimaste nella mente dei fan... Quindi, tutto ciò che posso dire è che siamo entusiasti di scoprire quando e come Scarlet Witch potrà tornare.