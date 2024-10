Robert Downey Jr. salvò la prima scena di Tom Holland in Civil War: “Spero di fare per un giovane Miles Morales quello che Downey ha fatto per me”

Pubblicazione: 22 ottobre alle 14:46

Durante un'ospitata al Rich Roll Podcast, Tom Holland ha espresso e rinnovato la sua gratitudine nei confronti di Robert Downey Jr. per essersi da sempre battuto per lui, sin dal suo debutto come Peter Parker nell’UCM in Captain America: Civil War.

Holland ha infatti raccontato che la scena del primo incontro tra Tony e Peter era stata drasticamente ridotta al momento delle riprese, passando dalle originali otto pagine di dialoghi che lui stesso aveva recitato durante il provino a malapena due.

Ma a Downey questo non andava bene e ha affrontato i fratelli Russo a riguardo:

Quando é arrivato il mio turno e dovevo girare le mie scene con Downey…. beh, é stato davvero assurdo, gli sono davvero grato. Quando ho fatto il mio provino, erano otto pagine di dialoghi. Una scena lunghissima, era andata alla grande. Il mio agente mi aveva detto di imparare tutte le battute a memoria ma, una volta che ho dovuto provarla con Downey, lui ha iniziato a improvvisare e ha cambiato quasi tutto ed é stato fantastico cavalcare quell’onda. Ho seguito la sua guida e abbiamo improvvisato insieme. E alla fine é stato così, l’hanno inserita tutta. Gli sono debitore per questo. Anche io un giorno vorrei poter fare la stessa cosa per qualcuno… se saremo così fortunati da portare Miles Morales nell’UCM, vorrei potere fare per quel ragazzino quello che Downey ha fatto per me.